Por Ernesto Ochoa

Dar un paseo por las calles de Cartagena de Indias es adentrarse en el pasado colonial de esta bella ciudad de la costa del Caribe colombiano. En cada rincón de la amurallada ciudad se respira aire de nostalgia y esperanza. Sus estrechas callejuelas, repletas de coloridos balcones y diseñadas para pequeños carruajes tirados por caballos, se han adaptado maravillosamente a ese bullicio cotidiano de la modernidad sin perder el encanto apacible del pasado.

Cartagena de Indias es una ciudad histórica y repleta de leyendas. Hoy se muestra excepcional y atractiva no solo por el impresionante conjunto arquitectónico que conserva, sino también porque a diferencia de otras ciudades, en ella palpita el calor humano de una ciudad habitada y llena de colorido y pasión. Fundada en 1533 por Don Pedro de Heredia, la ciudad fue fortificada durante los siglos XVII y XVIII con sólidas murallas y castillos para defenderla de piratas, corsarios y de ejércitos, que buscaban el saqueo de riquezas acumuladas por el comercio de valiosas mercancías y de esclavos.

En la actualidad Cartagena de Indias es una ciudad que recibe a cientos de miles de turistas, deseosos de conocer los escenarios donde protagonizaron páginas destacadas de su historia, personajes como la India Catalina, Francis Drake, Simón Bolívar y Rafael Núñez. En 1984 el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó en la lista del patrimonio mundial el «Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de Cartagena de Indias».