Por Cassandra Montenegro, Esq.

La mayoría de las personas sueñan con vivir frente al mar. Con 1.800 millas de costa, la Florida es el paraíso ideal para aquellos que buscan invertir en propiedades frente al mar. Aunque poseer una propiedad frente al mar agrega más valor a la propiedad, los tribunales de la Florida han concedido derechos especiales a los dueños de propiedades frente al mar, que incluye una (la única) al Estado del Sol: una vista sin obstáculos sobre las aguas adyacentes. Sin embargo, una reciente opinión de unos de los tribunales de la Florida nos recuerda que estos derechos no se extienden tan lejos como el ojo puede ver.

En el caso Mickel v. Norton (Florida 2d DCA), el dueño de una propiedad frente al mar demandó a su vecino por instalar una cerca que interfería con su capacidad de mirar hacia la bahía, que era parte de la propiedad del vecino. En un giro de 180 °, el juez dictaminó que el propietario no tiene derecho legal a la vista de la bahía y que el vecino podía mantener su cerca.

El razonamiento por el cual la corte basó su argumento fue que la bahía parecía visualmente conectada con el canal aledaño a la tierra del dueño de la propiedad. El tribunal también señaló que aunque la tierra del dueño de la propiedad estaba situada contigua a la bahía, el vecino podía bloquear su visión.

Si bien esto puede parecer injusto, en el juicio se declaró que el vecino lo hizo para proteger razonablemente su vida privada del dueño de la propiedad, quien iba afuera y «se quedaba ahí…diciendo que él tenía el derecho legal a la vista.» Cuando usted invierta en propiedad frente al mar, revise primero la escritura con un abogado, porque los tribunales analizan por separado cada propiedad y cada canal, caso por caso. Los compradores deben considerar esto para evitar el litigio. Y si al final efectúa la compra: sea amable con los vecinos.