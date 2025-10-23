By Dr. Martin Aróstegui

Over the past few years, I have traveled to Provincetown in Cape Cod to visit family, and during these trips I have always made time to go fishing with my son Martini. For us, fishing in these waters is more than a pastime—it is a way to connect with the sea, the landscape, and each other. Our favorite target has always been the striped bass, a powerful and iconic fish of New England waters.

I can still recall a time when striped bass seemed to be disappearing. In the 1970s and early 1980s, the species suffered a dramatic population crash due to overfishing and environmental pressures, particularly the decline of spawning habitat in the Chesapeake Bay, one of their most important nurseries. By the mid-1980s, the collapse was so severe that many feared the striped bass would never recover. In response, states along the Atlantic Coast enacted some of the strictest fisheries regulations in U.S. history, including moratoriums on harvest, minimum size limits to protect juvenile fish, and restrictions on commercial landings. These measures, coordinated by the Atlantic States Marine Fisheries Commission (ASMFC), gave the species a fighting chance.

The results have been remarkable. By the 1990s, striped bass populations had rebounded to levels not seen in decades, and today they remain one of the great success stories of American fisheries management. Scientists closely monitor spawning success in the Chesapeake and Hudson River systems, and anglers play an important role in conservation by practicing catch-and-release, using circle hooks to reduce mortality, and respecting slot size limits designed to protect large breeding females.

On my recent trips to Provincetown, I have witnessed this recovery firsthand. Fishing with Martini, we encountered large schools of striped bass, often so abundant that the water itself seemed alive. We caught and released many of them, each fish powerful and healthy, a sign of the population’s resilience. Watching Martini battle a strong bass filled me with gratitude—not just for the day, but for the decades of effort that made such moments possible.

Striped bass are more than just a prized gamefish. They are proof that conservation works when communities, regulators, and anglers commit to sustainability. The fish we release today are the promise of tomorrow, ensuring that future generations will experience the same thrill on the waters of Cape Cod. For me, every trip is a reminder that nature, when given the chance, can restore itself—and that we have a responsibility to protect it.

Pesca de lubina rayada en Cape Cod

Por el Dr. Martin Aróstegui

En los últimos años, he viajado a Provincetown, en Cape Cod, para visitar a mi familia, y durante estos viajes siempre he sacado tiempo para pescar con mi hijo Martini. Para nosotros, pescar en estas aguas es más que un pasatiempo: es una forma de conectar con el mar, el paisaje y con los demás. Nuestro objetivo favorito siempre ha sido la lubina rayada, un pez poderoso e icónico de las aguas de New England.

Todavía recuerdo una época en la que la lubina rayada parecía estar desapareciendo. En la década de 1970 y principios de la de 1980, la especie sufrió una drástica caída de su población debido a la sobrepesca y las presiones ambientales, en particular la disminución del hábitat de desove en la bahía de Chesapeake, uno de sus criaderos más importantes. A mediados de la década de 1980, el colapso fue tan grave que muchos temieron que la lubina rayada nunca se recuperaría. En respuesta, los estados de la Costa Atlántica promulgaron algunas de las regulaciones pesqueras más estrictas en la historia de Estados Unidos, incluyendo moratorias a la captura, límites de tamaño mínimo para proteger a los juveniles y restricciones a los desembarques comerciales. Estas medidas, coordinadas por la Comisión de Pesca Marina de los Estados del Atlántico (ASMFC), dieron a la especie una oportunidad de sobrevivir.

Los resultados han sido notables. Para la década de 1990, las poblaciones de lubina rayada se habían recuperado a niveles no vistos en décadas, y hoy en día siguen siendo uno de los grandes éxitos de la gestión pesquera estadounidense. Los científicos monitorean de cerca el éxito del desove en los sistemas de los ríos Chesapeake y Hudson, y los pescadores desempeñan un papel importante en la conservación practicando la captura y liberación, utilizando anzuelos circulares para reducir la mortalidad y respetando los límites de tamaño de las ranuras diseñados para proteger a las hembras reproductoras grandes.

En mis recientes viajes a Provincetown, he presenciado esta recuperación de primera mano. Pescando con Martini, nos topamos con grandes bancos de lubina rayada, a menudo tan abundantes que el agua misma parecía estar llena de vida. Capturamos y liberamos muchos de ellos, cada pez vigoroso y saludable, una señal de la resiliencia de la población. Ver a Martini luchar contra una lubina potente me llenó de gratitud, no solo por el día, sino por las décadas de esfuerzo que hicieron posibles momentos así.

La lubina rayada es más que un pez de caza apreciado. Es la prueba de que la conservación funciona cuando las comunidades, los organismos reguladores y los pescadores se comprometen con la sostenibilidad. Los peces que liberamos hoy son la promesa del mañana, garantizando que las generaciones futuras experimenten la misma emoción en las aguas de Cape Cod. Para mí, cada viaje es un recordatorio de que la naturaleza, cuando se le da la oportunidad, puede recuperarse y de que tenemos la responsabilidad de protegerla.