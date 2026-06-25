Por el Dr. Martín Aróstegui

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Recientemente fuimos de pesca a Cayo Hueso con Ralph Delph, uno de los mejores capitanes de pesca deportiva. Estábamos interesados en capturar a una Guasa con vara y carrete. El capitán Ralph nos llevó a un pesquero secreto en una zona de arrecifes que se encontraba a una profundidad de cincuenta pies. Martíni empezó a pescar con una vara y carrete bien fuerte utilizando hilo “Braid” de 30 libras de resistencia. Para carnada utilizamos a un gallego vivo que pesaba más de dos libras y tenia 14 pulgadas de longitud. El gallego no duró ni un minuto. De pronto la vara se dobló severamente cuando la Guasa se comió al gallego de una sola mordida. La pelea duró más de media hora y al fin Martíni logró traer a la Guasa hasta la superficie, donde pudimos tomar muchas fotografías. Estimamos que la Guasa pesaba 300 libras. Después de tomarle fotos la liberamos.

Hoy día es fácil pescar una Guasa. Hace unos años atrás las Guasas casi desaparecieron, porque no había restricciones que prohibieran a los pescadores que las capturaran en grandes cantidades para comer. En el año 1990 el gobierno de los Estados Unidos de América impuso una prohibición completa a la matanza de las Guasas. En aquel tiempo casi no quedaban suficiente Guasas pare sostener a la especie. Desde entonces, el número de ellas ha estado aumentando y hoy se pueden encontrar Guasas en los arrecifes, naufragios y en los manglares del Parque Nacional de los Everglades. Esto ha sido un triunfo para todos los que están interesados en la preservación de nuestros pesqueros. La prohibición se mantiene impuesta. Si usted logra pescar una de estas chernas tiene que liberarla inmediatamente para evitar una sanción.

Las Guasas viven en aguas tropicales no muy profundas y se pueden encontrar en el sur de la Florida, las Bahamas y el Caribe. Las Guasas jóvenes viven en los manglares, donde se pueden proteger de los depredadores hasta que crezcan. Las Guasas grandes pueden llegar a pesar más de 800 libras y cuando son adultas prefieren vivir en arrecifes y restos de naufragios a mayor profundidad.